Giornata mondiale della fibromialgia | le inziative dell' ospedale Maggiore

Oggi, lunedì 12 maggio, si celebra la Giornata mondiale della fibromialgia, un'importante occasione per sensibilizzare e informare sulla condizione. L'ospedale Maggiore di Novara partecipa attivamente all'iniziativa, installando una panchina viola presso la sede distaccata San Giuliano. Questo simbolo non è solo un elemento decorativo, ma rappresenta una campagna nazionale dedicata a dare voce e supporto a chi vive con questa sindrome complessa.

