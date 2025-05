Giornata mondiale della fibromialgia | il Teatro Massimo si colora di viola inaugurata anche una panchina

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, il Teatro Massimo si tingere di viola per sensibilizzare sulla sindrome cronica invalidante. Questa mattina, l'assessore comunale alle Attività sociali, Mimma Calabrò, ha inaugurato una panchina viola a Villa Niscemi, un simbolo di supporto e consapevolezza per le persone che vivono con questa difficile condizione.

