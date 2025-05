Giornata internazionale dell’infermiere un incontro sul nuovo Codice deontologico

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza ospiterà un incontro accreditato ECM sul nuovo Codice Deontologico. L’evento si svolgerà martedì 13 maggio presso la sala Confindustria, offrendo un'importante opportunità di aggiornamento e riflessione per tutti gli operatori del settore. Vi aspettiamo per un confronto costruttivo!

