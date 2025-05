Giornata internazionale dell' infermiere il Nursind Sicilia | Più rispetto per la nostra categoria

Essere infermieri oggi è una sfida quotidiana, dove la lotta contro le malattie si intreccia con le difficoltà di un sistema che spesso non riconosce il nostro valore. Il demansionamento è un tema critico, supportato da una giurisprudenza consolidata in Cassazione, evidenziando l'importanza della dignità professionale e del rispetto delle competenze. È fondamentale rivendicare il nostro ruolo essenziale nella sanità e proteggere i diritti di chi cura.

“Essere infermieri oggi significa combattere ogni giorno, non solo contro la malattia, ma contro un sistema che troppo spesso ci dimentica, ci usa e ci lascia soli. Il tema del demansionamento conta ormai su una giurisprudenza consolidata in Cassazione, gli infermieri non posso svolgere mansioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giornata Internazionale dell'Infermiere, open day per il corso di laurea - In vista della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che si celebra il 12 maggio, l'Ulss 9 Scaligera ha programmato per venerdì 9 maggio un open day per il corso di laurea in infermieristica. La Giornata InternazionaleIl 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle... 🔗Leggi su veronasera.it