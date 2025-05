Giornata Infermiere Giuliano Ugl salute | Professione nobile Gratifichiamoli con gesti tangibili

(?? Campo content non trovato)

“Una nobileProfessione, al servizio della gente, dei popoli. È quella pensata oltre due secoli fa da Florence Nightingale e che viene ricordata nella Giornata Internazionale dell'Infermiere. Vorremmo che l'attenzione generata non si spegnesse nell'arco delle odierne 24 ore e che a questa figura, come alle tante altre che compongono la sanità italiana, fossero riconosciuti giusti diritti e quella dignità troppo spesso messa al margine. Dall'aumento delle retribuzioni per allinearle alla media europea, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla piaga del demansionamento, all'eliminazione del vincolo di esclusività fino al riconoscimento del lavoro usurante tante sono le battaglie da combattere ricordando il grande sacrificio compiuto dalle Infermiere e dagli infermieri italiani nei giorni bui della pandemia per il bene della comunità nazionale. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata Infermiere, Giuliano (Ugl salute): “Professione nobile. Gratifichiamoli con gesti tangibili”

Su questo argomento da altre fonti

sanità trento, giuliano (ugl): “infermiere aggredito all’’ospedale santa chiara. utilizzare ogni strumento per sicurezza operatori” - “L’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario avvenuta presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento conferma che non bisogna abbassare la guardia e che la strada per mettere in sicurezza i professionisti è ancora lunga” dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute... 🔗Leggi su trentotoday.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori certifica cortocircuito sociale” - Sanità, Giuliano (UGL): “Troppo poco è stato fatto per loro sicurezza”“Nella Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari la UGL Salute torna a ribadire con forza che ogni mezzo va messo in campo per garantire ai professionisti di svolgere la loro opera nelle condizioni di massima sicurezza. Aver dovuto pensare e quindi istituzionalizzare questa ricorrenza, era il 2020, dimostra come da tempo sia in corso un autentico corto circuito civile che sta dividendo sempre di più i cittadini dagli operatori. 🔗Leggi su puntomagazine.it

sanità trento, giuliano (ugl): “infermiere aggredito all’’ospedale santa chiara. utilizzare ogni strumento per sicurezza operatori” - “L’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario avvenuta presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento conferma che non bisogna abbassare la guardia e che la strada per mettere in sicurezza i professionisti è ancora lunga” dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute... 🔗Leggi su trentotoday.it

Giornata Internazionale dell’Infermiere; Giornata Internazionale dell’Infermiere, Giuliano : “Nobile professione, gratifichiamoli con gesti tangibili”; “Infermieri sempre più stanchi e sulla soglia di povertà”, così Nursing Up nella giornata a loro dedicata; Sanità, Giuliano (UGL): “OSS, figura confinata in un angolo. Non esistono lavoratori di serie B, la politica deve intervenire”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giornata Infermiere, Giuliano (Ugl salute): “Professione nobile. Gratifichiamoli con gesti tangibili” - “Una nobile professione, al servizio della gente, dei popoli. È quella pensata oltre due secoli fa da Florence Nightingale e che viene ... 🔗iltempo.it

Giornata Internazionale dell’Infermiere, Giuliano : “Nobile professione, gratifichiamoli con gesti tangibili” - “Una nobile professione, al servizio della gente, dei popoli. È quella pensata oltre due secoli fa da Florence Nightingale e che oggi viene ricordata nella Giornata Internazionale dell’Infermiere. Vor ... 🔗blogsicilia.it

sanità trento, giuliano (ugl): “infermiere aggredito all’’ospedale santa chiara. utilizzare ogni strumento per sicurezza operatori” - Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrentoToday “L’ennesima aggressione ai danni ... 🔗trentotoday.it