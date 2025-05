Giornata dell' infermiere | sono 2 337 i professionisti dipendenti nelle Aziende ferraresi

Il 12 maggio commemoriamo Florence Nightingale, pioniere delle scienze infermieristiche. A Ferrara, questa giornata diventa un momento per celebrare il lavoro e l'impegno di 1.242 infermieri, figure cruciali nella cura e nell'assistenza alla salute. Riconosciamo il loro fondamentale contributo nella comunità sanitaria, un onore e un dovere verso chi si dedica con passione e professionalità al benessere degli altri.

Il 12 maggio è l'anniversario della nascita di Florence Nightingale, figura iconica e pioniera universalmente riconosciuta come la fondatrice delle moderne scienze infermieristiche. Anche a Ferrara, in questa Giornata si celebra il contributo fondamentale di una categoria che conta 1.242.

