Giornata contro Omofobia Giusy Versace presenta il film ‘Amici per Caso’

(?? Campo content non trovato)

Su iniziativa della Senatrice GiusyVersace in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, martedì 13 maggio verrà presentato il film‘Amici per Caso’ di Max Nardari. A introdurre l’evento, che si terrà presso il Senato della Repubblica (Sala Caduti di Nassirya – Palazzo Madama, Roma), sarà la stessa senatrice Versace, membro della 7a Commisione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).Interverranno, tra gli altri, il regista Max Nardari e il cast della pellicola: Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Beatrice Bruschi, Giulia Schiavo, Ludivico Fremont, Marina Suma, Giorgio Belli, Daniel McVicar. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornata contro Omofobia, Giusy Versace presenta il film ‘Amici per Caso’

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia alla Feltrinelli di Pisa - In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, sabato 17 maggio alle 17:30 alla Libreria laFeltrinelli di Pisa ci sarà un pomeriggio dedicato al coraggio di essere sé stessi, alla libertà di amare e alla bellezza della diversità.Protagonisti... 🔗Leggi su pisatoday.it

Giornata internazionale contro l’omofobia: a Riccione la proiezione del film “Tomboy” - In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione propone un evento aperto alla cittadinanza per promuovere il rispetto delle differenze e il contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e... 🔗Leggi su riminitoday.it

Giornata internazionale contro l’omofobia: a Riccione la proiezione del film “Tomboy” - In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione propone un evento aperto alla cittadinanza per promuovere il rispetto delle differenze e il contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e... 🔗Leggi su riminitoday.it

Al Cityplex Moderno contro l’omofobia; Video - Sgarbi a Sangiuliano: Uomini con dignità non accolgono lettere anonime - LaPresse; Giornata contro l’omofobia, Erika e Martina: «Ci scrivono che il Coronavirus è colpa dei gay». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giornata contro Omofobia, Giusy Versace presenta il film ‘Amici per Caso’ - Su iniziativa della Senatrice Giusy Versace in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, martedì 13 maggio verrà presentato il film ‘Amici per Caso’ di Max Nardari. A introdurre l’eve ... 🔗msn.com

Milano, la serata evento alla vigilia della giornata contro l'omofobia - Venerdì 16 maggio,, il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer organizza una serata evento (a ingresso gratuito con prenotazione). 🔗gayburg.com

Giornata contro omofobia, bifobia e transfobia - Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita per condannare le discriminazioni che ancora moltissime persone sono costrette a subire ... 🔗video.sky.it