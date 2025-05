Giornalisti intitolata a Fabio Postiglione la sala stampa dell’Ordine nel Palazzo di giustizia

Nel palazzo di giustizia di Napoli è stata intitolata alla memoria del giornalista Fabio Postiglione la sala stampa dell'Ordine. Durante la cerimonia, il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, ha esortato i giornalisti a mantenere un ruolo autorevole nell'informazione, sottolineando l'importanza della professione nel garantire la verità e la giustizia.

“Giornalisti, siate autorevoli” è l’invito del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri in occasione dell’apposizione della targa intitolata al giornalista FabioPostiglione, scomparso a 44 anni, all’ingresso della salastampa del Palazzo di Napoli. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine dei Giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli. Alla cerimonia hanno preso parte la moglie di Fabio, la giornalista Valentina Trifiletti, la presidente della Corte di Appello Maria Rosaria Covelli, il procuratore generale Aldo Policastro, il vice presidente dell’Ordine degli avvocati, Alfredo Sorge, il presidente della Camera penale, Marco Muscariello. Tutti hanno ricordato l’impegno e la figura di FabioPostiglione, “cronista coraggioso che non ha mai perso il sorriso”, come recita la targa che ora lo ricorda in quel Palazzo nel quale si era formato tra la stima di tutti gli addetti ai lavori. 🔗Leggi su Ildenaro.it

