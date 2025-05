Giorgia Meloni scappa dallo scontro con Mattarella | vuole cambiare la legge elettorale prima del referendum che la vedrebbe sconfitta Il Colle osserva

Giorgia Meloni accelera sull'adeguamento della legge elettorale, mirando a garantire un secondo mandato a Palazzo Chigi e evitando l'incubo di un referendum. In un clima politico teso, il confronto con il Presidente Mattarella si fa sempre più pericoloso. In questo scenario da poker, la premier sembra muoversi con astuzia, anticipando le mosse avversarie in un gioco che mescola strategia e necessità di protezione.

La premier accelera sulla leggeelettorale per blindare il bis a palazzo Chigi e dribblare lo spettro del referendum: lo scontro con Mattarella sarebbe letale Roma, palazzo da poker. GiorgiaMeloni gioca d’anticipo. Non siamo più nel campo della strategia, qui si rasenta la fuga preventiva. L 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni scappa dallo scontro con Mattarella: vuole cambiare la legge elettorale prima del referendum che la vedrebbe sconfitta. Il Colle osserva

Giorgia Meloni pronta a volare da Trump per trattare sui dazi. Ma sulla risposta Ue è scontro Italia-Francia - Via i dubbi, sciolti gli ormeggi. Giorgia Meloni volerà a Washington per l’atteso bilaterale con Donald Trump. Quell’incontro alla Casa Bianca lo rincorre da mesi, nella speranza di mostrare in diretta planetaria l’intesa col presidente Usa. Certo, la premier dopo le elezioni Usa Trump lo ha già incontrato, due volte: a Mar-a-Lago ai primi di gennaio, quando c’era da trattare con urgenza la liberazione di Cecilia Sala dal carcere in Iran, e poi a Parigi a margine della riapertura della Cattedrale di Notre Dame. 🔗Leggi su open.online

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗Leggi su tg24.sky.it

Giorgia Meloni torna a Torino: il programma della giornata e cosa farà la premier in visita - Giorgia Meloni torna a Torino. Domani, venerdì 14 marzo 2025, la premier è attesa nel Capoluogo per una visita istituzionale. Il programma L’arrivo è previsto alle 12,30, quando Meloni visiterà lo Space Park di Argotec, a San Mauro Torinese. Realizzato con un investimento di circa 25... 🔗Leggi su torinotoday.it

Giorgia Meloni affaticata dopo il Question Time al Senato, sale in auto e chiude gli occhi: il video - Giorgia Meloni, dopo 2 ore di Question Time al Senato, si è allontanata da Palazzo Madama a bordo di un'auto, senza nascondere segni di stanchezza ... 🔗virgilio.it

Cosa succede a Giorgia Meloni? Lascia il Senato visibilmente provata dopo il Question Time - Giorgia Meloni lascia il Senato apparentemente provata dopo un duro scontro con le opposizioni durante un question time ad alta tensione. 🔗tag24.it

Giorgia Meloni zittisce Renzi: il video pubblicato dalla Premier - Scontro in Senato e sui social tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi. La Premier ha anche pubblicato un video piuttosto deciso. 🔗msn.com