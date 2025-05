Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia | nel fuorionda fulmina i collaboratori – Il video

Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori. Nel contesto di incontri diplomatici e tensioni, il video testimonia how challenging it can be to navigate le complessità della politica internazionale.

Che fatica fare il presidente del Consiglio, specialmente quando di mezzo ci sono strette di mano e protocolli diplomatici, cronisti e traduttori. Oggi era una di quelle giornate per GiorgiaMeloni, impegnata in un vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphili. Dopo le lunghe ore di conciliaboli, che hanno portato alla firma di una dichiarazione congiunta e di un’ampia serie di accordi di collaborazione, Meloni era pronta a fare il punto con la stampa insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Ma ha dovuto attendere ben più del previsto, già impettita a fianco del leader di Atene, perché nella sala dovevano ancora completarsi una serie di annunci, foto di rito e strette di mano bilaterali. Lo sconcerto di Meloni per l’attesa e l’applauso liberatorio Meloni ha fatto buon viso a cattivo gioco, scambiando qualche battuta per ammazzare il tempo con Mitsotakis. 🔗Leggi su Open.online

