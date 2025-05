giordano e natalina festa di matrimonio dopo 70 anni

In breve da Zazoom:

Si chiamano nozze di titanio non a caso. Un materiale noto per la sua tenacia e resistenza nonostante le avversità. E di avversità, ma soprattutto di gioie, Giordano Cavazzi e Natalina Malferari ne hanno passate tante in 70 anni di matrimonio. Un traguardo che la coppia, residente a Pioppa di Castelfranco Emilia, ha festeggiato in un modo tutto speciale; convolando a nozze una seconda volta, l’occasione per saldare ancora di più la loro unione ma soprattutto per festeggiare con la famiglia e gli amici più cari. Perché allora, 70 anni fa, quando erano poco più che ventenni, le nozze, dopo sei anni di fidanzamento, erano state sbrigative, non c’era stato tempo per la festa."Un bicchiere di latte e caffè poi a casa – racconta con il sorriso Natalina – perché il giorno dopo bisognava andare a dare acqua alla vite, di soldi ce n’erano veramente pochi, si lavorava molto per poco". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it