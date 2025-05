Giocheresti con il Papa? Sinner diventa tutto rosso | Perché mi mettete in difficoltà…

Papa Leone XIV ha catturato l'attenzione dei giornalisti questa mattina con una battuta sul tennis, esprimendo il desiderio di non sfidare Jannik Sinner, a causa del significato in inglese del suo cognome. La risposta del numero 1 ATP è stata immediata, generando un momento di ilarità e riflessione su sport e identità.

Papa Leone XIV, con trascorsi da tennista amatore, incontrando i giornalisti questa mattina aveva detto, con una battuta, di voler giocare a tennis, ma non contro Jannik Sinner, dato il significato che ha in inglese il cognome del numero 1 ATP, ovvero peccatore.Subito la domanda è stata posta all’azzurro dopo il match vinto quest’oggi contro de Jong: in conferenza stampa è stato chiesto a Sinner cosa ne pensasse della possibilità di palleggiare con il Papa in un prossimo futuro, ma la domanda ha posto in imbarazzo il tennista italiano.La replica di Jannik Sinner: “Perché mi dovete mettere in difficoltà con queste domande? Ovviamente ho saputo che lui da piccolino ha giocato e credo che è una bella cosa per noi tennisti avere un Papa a cui piace questo sport a cui noi stiamo giocando, e il futuro si vedrà“. 🔗Leggi su Oasport.it