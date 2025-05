GiocaMi il festival del gioco da tavolo sbarca al Castello Sforzesco

Milano si prepara a vivere un'esperienza unica con GiocaMi, il Festival del Gioco da Tavolo, che si terrà il 17 maggio al Castello Sforzesco. L'evento mira a sensibilizzare il pubblico sulle problematiche dell'esclusione sociale e dell'abuso degli strumenti digitali. I partecipanti potranno divertirsi con giochi interattivi, sfidando influencer e celebrità in un'atmosfera ludica e coinvolgente. Un'opportunità eccellente per divertirsi e riflettere!

Milano, 12 maggio 2025 - Sabato 17 maggio, a partire dalle 10, al CastelloSforzesco di Milano è in programma GiocaMi, il festival del gioco da tavolo, per promuovere la sensibilizzazione sulle problematiche relative all'esclusione sociale e all'abuso degli strumenti digitali.Sono previste speciali postazioni di gioco dove i partecipanti potranno sfidare influencer e personaggi dello spettacolo come Le Donatella, laboratori, dibattiti e una tavola rotonda (11.30) con medici ed esperti sul tema: “Fuori dalle scatole, aprire mondi per giocare assieme”.Tra i partecipanti: di Valentina Duga, neuropsichiatra infantile (Policlinico di Milano), Alessia Rocchi, pediatra (Policlinico di Milano); Francesco Lancia (conduttore radiofonico Radio DeeJay), Edoardo Pessina, psicologo e coordinatore Hikikomori Italia, Kelly Stocco (editore Pendragon Games), Nicola Degobbis (editore Need Games), Andrea Chiarvesio (game designer), Francesco Iandola, direttore esecutivo Fondazione De Marchi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - GiocaMi, il festival del gioco da tavolo sbarca al Castello Sforzesco

