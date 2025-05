Ginevra l’alba di una nuova era commerciale | Stati Uniti e Cina siglano la pace dei dazi

Questo storico accordo potrebbe segnare un cambiamento decisivo nell'ordine economico globale, favorendo un clima di fiducia reciproca e facilitando il commercio internazionale. Le ripercussioni di questa intesa si faranno sentire non solo negli Stati Uniti e in Cina, ma anche in tutto il mondo, con possibili benefici per le imprese e i consumatori. Rivediamo i dettagli di questo importante sviluppo e le sue potenziali conseguenze.

Dopo anni di tensioni e incertezza che hanno scosso i mercati e le catene di approvvigionamento globali, StatiUniti e Cina hanno finalmente trovato un’intesa sui dazi. L’accordo, raggiunto ieri, domenica 11 maggio, a Ginevra, promette di inaugurare una stagione di stabilità e collaborazione tra le due maggiori economie mondiali, ponendo fine a una lunga e costosa guerra commerciale?.Questo storico incontro, che ha visto la partecipazione dei massimi rappresentanti economici delle due superpotenze, è stato annunciato dalla Casa Bianca attraverso una nota ufficiale che, pur mantenendo la riservatezza sui dettagli, ne ha sottolineato la portata storica e l’importanza per l’economia globale.Il contesto: anni di guerra commercialeDal 2018, le relazioni commerciali tra StatiUniti e Cina sono state caratterizzate da una vera e propria “guerra dei dazi”, con entrambe le parti impegnate in una serie di misure protezionistiche che hanno avuto ripercussioni significative sui mercati globali, sulle catene di approvvigionamento e sulla crescita economica internazionale. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ginevra, l’alba di una nuova era commerciale: Stati Uniti e Cina siglano la pace dei dazi

