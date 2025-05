Gillian Anderson | “donne abbiamo un problema di bassa autostima” L’intervista

Nel momento in cui la videochiamata prende vita, la sua presenza riempie lo schermo con una forza magnetica. La luce gioca sul suo viso, enfatizzando la bellezza audace e sofisticata che emana. Ogni dettaglio, dalla camicetta bianca alle spalle rilassate, racconta una storia di eleganza e grazia. Mentre mi fissa con quegli occhi celesti, so che la conversazione che ci attende sarà anything but ordinary.

«DOVE SI TROVA ORA?» , mi chiede appena inizia la video- chiamata. Nel suo minimalismo – viso in controluce, camicetta bianca, spalle rilassate – è tridimensionale, erotica, una di quelle donne che saturano l’aria con la loro presenza. Mi guarda con occhi scintillanti di un celeste minerale, truccati alla perfezione, porta i capelli biondi stile slick back, sciolti e schiacciati indietro. «Dice a me?», rispondo sorpresa, squarciando il silenzio. «Sì. Com’è il tempo lì?». «Sono a Milano. Piove». L’intervista inizia al contrario: è GillianAnderson, iconica protagonista di X-Files e di una moltitudine di film, opere teatrali e serie tv, a partire con le domande. GillianAnderson e il suo libro hot WantD’altronde, da una donna con talenti iperbolici, grande ironia e un certo piglio da “disobbediente”, ci si può aspettare di tutto. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Gillian Anderson: “donne, abbiamo un problema di bassa autostima”. L’intervista

Se ne parla anche su altri siti

“Raccontatemi le vostre fantasie sessuali anche quelle più audaci. Parlate di sesso senza vergogna né giudizio”: l’appello dell’attrice Gillian Anderson - Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili, “Want” (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia “più internazionale e ancora più audace”. “Il libro originale – ha dichiarato l’attrice statunitense nota anche per i ruoli dell’agente speciale dell’Fbi Dana Scully nella serie “X-Files”, la terapista Jean Milburn nella serie “Sex Education” e la premier inglese Margaret Thatcher nella serie “The Crown” – ha dato a migliaia di donne la libertà di parlare di sesso senza vergogna né giudizio. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lo standard (un po’ “maranza”) di Balenciaga, la sartorialità di Vivienne Westwood e l’ultima poesia di Jonathan Anderson per Loewe: cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto di più alle sfilate di Parigi - Alla Parigi Fashion Week continua la riflessione degli stilisti sul senso del vestire contemporaneo. Complice la crisi nera delle vendite, il significato dell’abbigliamento è al centro dei pensieri sia dei manager, che devono far quadrare i conti dei marchi, che degli stilisti, i quali, trovandosi a lavorare schiacciati tra la pressione dei risultati e quella del delicato contesto geopolitico, non possono che interrogarsi su perché, come e cosa indossiamo oggi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Gillian Anderson lottava con l'insicurezza dopo il casting per Eleanor Roosevelt in The First Lady - La star di X-Files e Sex Education ha raccontato il timore che ebbe quando venne scelta per interpretare la famosa attivista. Gillian Anderson ha raccontato di aver dovuto affrontare dubbi su se stessa quando è stata scelta per interpretare Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady. In una recente intervista a Marie Claire, ha sottolineato che lei e Eleanor Roosevelt non si somigliano affatto, spiegando in che modo ottenne il ruolo nella serie sulla first lady americana. 🔗Leggi su movieplayer.it

Gillian Anderson: “donne, abbiamo un problema di bassa autostima”. L’intervista - Gillian Anderson, ambasciatrice di empowerment e bellezza di L'Oréal Paris, si racconta ad Amica. Dal libro hot Want al trucco. 🔗amica.it

Gillian Anderson, le donne e i tabù: "Voglio i vostri racconti più audaci" - Gillian Anderson ha annunciato un sequel alla sua raccolta bestseller di fantasie sessuali femminili Want (in Italia pubblicato da Feltrinelli), con la speranza che sia "più internazionale e ... 🔗msn.com