Gigi D’Alessio verso Mediaset | pronto uno show tutto suo al fianco di una “vecchia conoscenza”

Il cantautore napoletano, dopo aver brillato nel panorama televisivo di Rai con

Il cantautore napoletano starebbe preparando il salto versoMediaset dopo gli anni in Rai con il mondo di The Voice. Per lui, un nuovo progetto televisivo che lo vedrà protagonista accanto a una sua "vecchia conoscenza". 🔗Leggi su Fanpage.it

Mfe oltre il 30% in Prosiebensat, Mediaset prosegue rotta verso 200 milioni di spettatori - (Adnkronos) – Mfe-Mediaset sale al 30,09% del capitale di ProSiebenSat.1, oltre la soglia chiave del 30%. La crescita dalla precedente quota del 29,9%, a quanto si apprende, è avvenuta con acquisti sul mercato. A Milano il titolo B di Mfe guadagna lo 0,7% a 4,5 euro, nel giorno in cui il Cda approva i conti […]L'articolo Mfe oltre il 30% in Prosiebensat, Mediaset prosegue rotta verso 200 milioni di spettatori proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Le Iene, Il monologo di Gigi e Ross: “il dolore è come la fortuna: è bendato” | Video Mediaset - Il monologo di Gigi e Ross a Le Iene è un’acuta riflessione sulla vita e sul senso del dolore.“Perchè proprio a me doveva succedere? Quante volte avete sentito questa frase. Spesso la diciamo come se davvero potessimo essere immuni, intoccabili, spettatori privilegiati delle disgrazie altrui e invece succedono a tutti. Succedono anche a quelli che chiamano i ricchi e famosi, che poi ricchi. Ricchezza per me sarebbe mio figlio che riesce a chiamarmi papà o che si alza dalla sua carrozzina, ma la sorte ha deciso diversamente” – sono le parole di Gigi e Ross che poi riflettono sull’importanza ... 🔗Leggi su superguidatv.it

“Troviamo un modo”, il retroscena da Mediaset: Andrea Scanzi verso un programma in seconda serata - Nuove indiscrezioni su una possibile collaborazione tra l'azienda di Cologno Monzese e Andrea Scanzi. Pier Silvio Berlusconi avrebbe incaricato Mauro Crippa di "trovare il modo" per inserire il giornalista del Fatto Quotidiano nell'offerta televisiva del gruppo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Gigi D'Alessio: "Agli inizi ero timido quando cantavo, il pianoforte era il mio scudo" - Ospite a 'Verissimo' Gigi D'Alessio, artista amatissimo con oltre trent'anni di carriera, parla della sua infanzia e di come si è avvicinato alla musica. 'La mia fortuna è stata che la mia passione è ... 🔗informazione.it