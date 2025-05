Gigi D’Alessio pronto a lasciare The Voice per uno show tutto suo a Mediaset

Gigi D'Alessio è pronto a dire addio a The Voice per intraprendere una nuova avventura su Canale 5. Secondo le indiscrezioni, il celebre artista condurrà uno show tutto suo, affiancato da Vanessa Incontrada. Scopri ulteriori dettagli su questa emozionante novità che unirà due grandi volti della musica e della televisione italiana!

Pare che Gigi D'Alessio lascerà la giuria di The Voice per condurre un nuovo show su Canale 5 con Vanessa IncontradaL'articolo GigiD’Alessiopronto a lasciare The Voice per uno showtutto suo a Mediaset proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gigi D’Alessio pronto a lasciare The Voice per uno show tutto suo a Mediaset

