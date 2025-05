Gigi D’Alessio lascia la Rai per Mediaset | l’indiscrezione sullo show con una vecchia conoscenza

Gigi D'Alessio è pronto a cambiare sede e lasciare la Rai per approdare a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, il noto cantante condurrà un nuovo show su Canale Cinque in collaborazione con una vecchia conoscenza del panorama televisivo, promettendo sorprese e un grande ritorno sul piccolo schermo. Resta da scoprire di chi si tratta!

GigiD’Alessio sarebbe pronto a lasciare la Rai per sbarcare a Mediaset con uno show molto particolare. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Affari Italiani il cantante potrebbe presto arrivare su Canale Cinque con una trasmissione che condurrà insieme ad un altro grande nome della tv: Vanessa Incontrada.GigiD’Alessio a Mediaset: l’indiscrezioneSecondo quanto riportato da fonti vicine al cantante, GigiD’Alessio sarebbe in trattativa per realizzare una nuova trasmissione. Le puntate previste, almeno per ora, sarebbero tre, in onda su Canale Cinque e con una conduzione a due insieme a Vanessa Incontrada.Come è noto già in passato il cantante e la conduttrice avevano guidato insieme una trasmissione. Nel 2019 infatti “20 anni che siamo italiani” aveva ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi D’Alessio lascia la Rai per Mediaset: l’indiscrezione sullo show con una vecchia conoscenza

GIGI D’ALESSIO LASCIA THE VOICE PER CANALE 5: IN ARRIVO UN NUOVO SHOW E NON SOLO - Gigi D’Alessio si prepara a diventare uno dei volti di punta di Canale 5. Terminata l’esperienza con The Voice – chi prenderà il suo posto in giuria? – lo attende un nuovo show e non solo.Lo abbiamo visto ospite del Capodanno Mediaset, di Maria De Filippi e ieri di Silvia Toffanin, antipasti di quello che sarà il suo passaggio a Mediaset dove sarà legato in esclusiva per i prossimi anni.Così Hit su Affari Italiani che l’ha accolto dopo la fine del lungo sodalizio con Tvblog. 🔗Leggi su bubinoblog

Gigi D’Alessio a Bruxelles vede Metsola e Fitto, la guerra all’intelligenza artificiale: «Comanderanno macchine senza cuore». I sospetti su Sanremo - C’è anche Gigi D’Alessio tra gli artisti che chiedono all’Unione europea più regole e magari qualche limite sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni musicali. Il cantautore napoletano ha portato la protesta di molti artisti direttamente a Bruxelles. È stato lì che D’Alessio è stato ricevuto prima dalla presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, e poi dal Commissario Ue alla Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. 🔗Leggi su open.online

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff: «Non può usare il telefono» - «In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso sul profilo social di LDA, l’artista Luca D’Alessio, figlio di Gigi. 🔗Leggi su open.online

