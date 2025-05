Giardino di Roma aperto il bando pubblico per la nuova stazione

Il giardino di Roma si arricchisce di un'importante novità: è stato aperto il bando pubblico per la realizzazione della nuova stazione della Roma-Lido. Grazia alla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 356 del 08.05.2025 di Astral, si avvia una fase cruciale per il miglioramento dei trasporti nella regione.

Ostia, 12 maggio 2025 – La nuovastazione della Roma-Lido sta per diventare realtà: con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 356 del 08.05.2025, Astral – Azienda Strade Lazio S.p.A. – società della Regione Lazio, ha indetto una procedura aperta, con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare l’appalto denominato “Intervento n. 103: Ferrovia Roma-Lido: stazioneGiardino di Roma” GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025”, essendo stata individuata quale soggetto attuatore dell’opera in questione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’8 giugno 2023.L’Intervento prevede la realizzazione della stazione di Giardino di Roma, sulla ferrovia Roma-Ostia Lido, in corrispondenza del rettifilo ferroviario compreso tra Vitinia e Casal Bernocchi, nella zona sud della città di Roma, poco al di fuori del Grande Raccordo Anulare, tra la Via Cristoforo Colombo e la Via Ostiense, in corrispondenza dell’incrocio tra via Domenico Modugno e via Erminio Macario. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

