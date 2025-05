Giancane fuori il nuovo singolo Estate Magggica

Giancane presenta il suo nuovo singolo "Estate Magggica", una melodia che cattura l'essenza dell'estate, ma racchiude profondi significati e riflessioni. L'artista romano, già noto per il suo lavoro con Il Muro del Canto, torna a stupire con un brano che unisce leggerezza e consapevolezza della realtà contemporanea.

Roma, 12 mag. (askanews) – Una canzone che suona leggera, ma ha dentro tutto il peso di quello che ci sta crollando addosso. Giancane , al secolo Giancarlo Barbati, ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, lo aveva anticipato sul palco del parco del Quarticciolo a Roma lo scorso 25 aprile, e oggi, a sorpresa, Giancane torna con una cartolina cinica e surreale di un’Italia che brucia, tra ignoranza, consumismo e apatia: “ Estate Magggica ” (https:bfan.link Estate - Magggica ; Uvat Edizioni Believe Music Italia), il suo nuovo singolo , è da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. “ Estate Magggica ” è un ritratto lucido e feroce di un Paese che balla sull’orlo del disastro. Con la sua inconfondibile vena ironica e dissacrante, Giancane demolisce tutto ciò che rende l’ Estate italiana una grottesca caricatura: dai luoghi comuni delle vacanze perfette alla totale disconnessione dalla realtà, tra mojito, pasticche e piscine dentro la Tesla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

