Giana Erminio trionfa 3-1 contro Monopoli nei playoff nazionali

Un battesimo da sogno nei playoff nazionali per la Giana Erminio, che continua a sorprendere. Con una vittoria per 3-0 contro il Monopoli, nonostante l'inferiorità numerica, la squadra milanese si prepara per il ritorno in Puglia. Un risultato che rappresenta un passo significativo, ma lascia spazio a un pizzico di rammarico: la performance avrebbe potuto essere ancora più straordinaria. La favola si trasforma in realtà e la Giana ora mira a confermarsi tra le certezze

di Luca Mignani GORGONZOLA (Milano) Un battesimo da sogno ai playoffnazionali. Per una Giana che non vuole smettere di stupire e stupirsi. Dalla favola alla storia, da rivelazione a certezza: tris al Monopoli (in dieci dalla mezz’ora) e buon bottino in vista del ritorno, mercoledì in Puglia. Non un’ipoteca. E, paradossalmente, quasi rammarico: la superiorità numerica avrebbe potuto tradursi in un punteggio dal divario più ampio. Seppur dopo un incipit da incubo. Subito Monopoli, infatti: ritmo, aggressività. E la punizione di Bruschi si infila all’incrocio. Ma i biancazzurri non si scompongono, riprendono il pallino, palleggiano in ampiezza. La ribaltano con la calma figlia della consapevolezza. Zuccata di Stuckler su pennellata di Caferri. Incornata di Nichetti su corner di De Maria. Tutto in 3’. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giana Erminio trionfa 3-1 contro Monopoli nei playoff nazionali

