GialappaShow | nella sesta puntata Francesca Pascale affianca il Mago Forest

GialappaShow, nellasestapuntataFrancescaPascale affianca il MagoForest nella conduzione: ospiti anche Willy Peyote, Alessandro Borghese, Carla Signoris ed Emanuela FollieroGialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, rinnova l'appuntamento, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 12 maggio, alle ore 21.30. Questa volta è FrancescaPascale ad affiancare alla conduzione il MagoForest.Partenza lanciata, durante l'anteprima, con Alessandro Borghese alle prese con una padrona di casa piuttosto scorbutica, Miriam, alias Brenda Lodigiani. Spazio poi alla sigla ispirata alla serie Happy Days, cui partecipa tutto il cast.I Neri per Caso si esibiscono sul palco in una versione del tutto inedita di Ufo Robot.