Gestione carente | la Bce bacchetta la Banca Popolare di Sondrio

La Banca Centrale Europea lancia un severo richiamo alla Banca Popolare di Sondrio, evidenziando la presenza di una governance inadeguata, controlli insufficienti e rischi sottostimati. Con 33 posizioni creditorie da riclassificare, l'istituto è sollecitato a intraprendere interventi strutturali significativi per affrontare le criticità emerse e garantire una gestione più solida ed efficiente.

