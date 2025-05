Gerri stasera in tv la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani

Stasera torna in TV la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani, dedicata all'ispettore Gerri Esposito. Dopo l'ottimo esordio con 3.445.000 telespettatori e uno share del 20.9%, preparatevi a seguire nuove intriganti indagini. L'episodio di stasera, intitolato "Come la neve al Sud", promette colpi di scena avvincenti.

Dopo l’ottimo esordio, seguito da 3.445.000 telespettatori e uno share del 20.9%, tornano le indagini dell’ispettore Gerri Esposito, personaggio ispirato ai romanzi della scrittrice e archeologa Giorgia Lepore. La puntata di staseraL’episodio in onda stasera, intitolato Come la neve al Sud, è ambientato nella notte di Natale. In una questura quasi deserta, solo Gerri e la viceispettrice Lea Coen sono di turno. I due vengono inviati in un deposito abbandonato, in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Ma la sorpresa è grande: a sparare è stata una pistola d’ordinanza appartenente a una collega di cui si sono perse le tracce. Le indagini portano Gerri e Lea a scoprire Villa del Possibile, un centro di accoglienza per donne in difficoltà, che però sembra celare traffici illeciti. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “Gerri”, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani

