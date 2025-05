Gerri nuova fiction crime Rai con indagini retroscena e atmosfera natalizia

Gerri è la nuova affascinante fiction crime di Rai, che unisce indagini avvincenti a retroscena intriganti, il tutto immerso in un'atmosfera natalizia suggestiva. In un anno in cui le repliche si fanno strada, questa serie promette di catturare il pubblico con una trama avvincente e colpi di scena, riscaldando le serate primaverili.

Quest’anno si assiste a una partenza anticipata della stagione delle repliche, con la messa in onda di Lolita Lobosco già nella serata di ieri. Nel frattempo, la RAI ha deciso di puntare per la primavera inoltrata su una nuovafiction intitolata Gerri, una serie crime che sembra aver saputo conquistare il pubblico. Durante il primo . L'articolo Gerri, nuovafictioncrime Rai con indagini, retroscena e atmosferanatalizia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gerri, nuova fiction crime Rai con indagini, retroscena e atmosfera natalizia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giuseppe Ferraioli di Agerola protagonista in Gerri, la nuova fiction crime su RaiUno - La nuova fiction crime Gerri, in onda su RaiUno, ha fatto il suo debutto con numeri straordinari, confermandosi fin da subito uno dei più grandi successi televisivi della stagione. Con il primo episod ... 🔗ilvescovado.it

Gerri, la nuova serie crime di Rai 1: trama, cast e puntate - Questa sera su Rai1, in prima serata, arriva Gerri: la nuova serie crime con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Roman ... 🔗fanpage.it

Gerri, stasera in tv (lunedì 12 maggio) torna la nuova serie crime di Rai1: trama, cast, quante puntate sono e dove è stata girata - Gerri, la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito, con Giulio Beranek e Valentina Romani, torna stasera in tv, ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costanza debutta su Rai 1: misteri medievali e verità nascoste nella nuova fiction

Stasera, domenica 30 marzo, alle 21:30 su Rai 1, prende il via "Costanza", una nuova fiction tratta dal romanzo "Questione di Costanza" di Alessia Gazzola.