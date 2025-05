Gerri | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, 12 maggio 2025, torna Gerri con la sua seconda puntata, pronta a incantare il pubblico. Con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, la serie, ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore e diretta da Giuseppe Bonito, promette colpi di scena e intrecci avvincenti. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla trama e il cast!

Gerri: le anticipazioni (trama e cast) dellasecondapuntata, 12 maggioQuesta sera, 12 maggio 2025, va in onda la secondapuntata di Gerri, la fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni EO), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco le anticipazioni di questa sera.anticipazioni e tramaÈ la notte di Natale, Gerri e Lea indagano su degli spari avvertiti in un deposito abbandonato; qui scoprono Villa del Possibile, un rifugio per donne in difficoltà che cela traffici illeciti. Intanto, Marinetti, con l’aiuto della vicequestore Aquarica, scava nel passato di Gerri, mentre tra lui e Lea cresce la” tensione”.Gerri: castNel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gerri: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

