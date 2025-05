Gerri | le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1

La seconda puntata di "Gerri", la nuova e appassionante fiction poliziesca di Rai 1 con Giulio Beranek e Valentina Romani, si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo un debutto da record, il pubblico è pronto a immergersi ancora di più nelle avventure dei protagonisti, tratti dai romanzi di un autore di successo.

Roma, 12 maggio 2025 – Il debutto in tv di ' Gerri ', la nuova fiction poliziesca Rai 1 con Giulio Beranek e Valentina Romani, ha registrato numeri decisamente positivi. L'hanno seguita, infatti, 3.445.000 telespettatori (pari al 20,9% di share) e questo dimostra quanto lo show tratto dai romanzi di Giorgia Lepore sia stato una scommessa vinta.Dove eravamo rimastiNella prima puntata intitolata 'I figli sono pezzi di cuore' sulla spiaggia di Trani è stato ritrovato il cadavere di una giovane: Rossella Albani. Si tratta dell'amatissima figlia di uno dei penalisti più influenti della città. Il caso della ragazza viene seguito dal protagonista Gerri Esposito (Giulio Beranek) e risveglia molti dei fantasmi del suo passato.La sua infanzia trascorsa in orfanotrofio e il suo carattere schivo saranno oggetto di indagine per i colleghi Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane) e Lea Coen (Valentina Romani).

Gerri: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 12 maggioQuesta sera, 12 maggio 2025, va in onda la seconda puntata di Gerri, la fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco le anticipazioni di questa sera.Anticipazioni e tramaÈ la notte di Natale, Gerri e Lea indagano su degli spari avvertiti in un deposito abbandonato; qui scoprono Villa del Possibile, un rifugio per donne in difficoltà che cela traffici illeciti.