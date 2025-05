Gerri | indagini e drammi personali a Trani tra misteri traffici e passato doloroso

Questa sera, Trani si tinge di mistero e tensione con la seconda puntata di "Gerri", la serie crime di Rai 1. Al centro della storia troviamo l'ispettore Gregorio Esposito, interpretato da Giulio Beranek, che si confronta con indagini intricate e drammi personali, svelando traffici illeciti e un passato doloroso, ispirato ai gialli di Giorgia Lepore.

Questa sera l'aria si riempie d'attesa per la seconda puntata di Gerri, la serie crime trasmessa in prima serata su Rai 1. Il personaggio centrale, l'ispettore Gregorio Esposito, interpretato da Giulio Beranek, torna a far parlare di sé in una narrazione tratta dai gialli di Giorgia Lepore. Ambientata nella suggestiva cornice di Trani, in Puglia,