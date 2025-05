gerri anticipazioni terza puntata di lunedì 19 maggio 2025

Nella terza puntata di Gerri, in onda lunedì 19 maggio 2025, il drammatico viaggio di Gregorio Esposito continua. Creazione della scrittrice ed archeologa Giorgia Lepore, Gerri affronta nuove sfide e scoperte, portando avanti una narrazione avvincente che unisce mistero e introspezione. Scopriamo insieme i prossimi sviluppi di questa saga coinvolgente e le emozioni che ci riserverà.

© US Boom PRNel 2015 la scrittrice ed archeologa Giorgia Lepore ha creato il personaggio di Gregorio Esposito, meglio noto come Gerri, rendendolo protagonista del romanzo I Figli sono pezzi di cuore, al quale sono seguiti Angelo che sei il mio custode, Il compimento è la pioggia e Forse è così che si diventa uomini, uscito quest’anno. Donatella Diamanti e Sofia Assirelli hanno trasformato le pagine dell’autrice in una serie tv Rai che racconta le indagini e la vita complicata di un poliziotto di origini rom dallo charme indiscusso e dal passato oscuro. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di volta in volta.Gerri, anticipazioniterzapuntata di lunedì 19 maggio2025Gerri alle prese con bambini scomparsi1×03 Angelo che sei il mio custode: Il ritrovamento di vecchie ossa umane in una zona di grotte della campagna pugliese mette in moto le indagini della Polizia. 🔗Leggi su Davidemaggio.it