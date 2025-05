Germano Seggio e il suo 18&18 all' Auditorium Rai

Il Maestro Germano Seggio torna a incantare il pubblico con il suo progetto 18amp18, in un imperdibile showcase all'Auditorium RAI. A un anno dall'uscita di "PaGe" e dopo il successo ottenuto online, Seggio riporta in vita le sue melodie, promettendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Non perdere l'opportunità di ascoltarlo live!

Tornano a vibrare le corde della chitarra del Maestro GermanoSeggio. Ad un anno dall'uscita del suo ultimo lavoro discografico - PaGe - e dopo il successo ottenuto sulle piattaforme online di condivisione musicale, il compositore palermitano tornerà ad esibirsi per uno showcase imperdibile.

