germania il cancelliere tedesco merz accoglie il presidente israeliano herzog

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricevuto il presidente israeliano Isaac Herzog a Berlino, in un incontro che segna i 60 anni di relazioni diplomatiche tra Germania e Israele. Tuttavia, l'entusiasmo è attenuato dalla guerra a Gaza, che ha sollevato importanti questioni morali e politiche. Il presidente federale Steinmeier ha lanciato un appello per la pace.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto il presidente israeliano Isaac Herzog alla cancelleria di Berlino. Germania e Israele celebrano quest’anno 60 anni di relazioni diplomatiche, ma la guerra a Gaza sta smorzando l’entusiasmo. Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha lanciato un appello urgente al suo collega Herzog e ha invitato Israele a consentire immediatamente la consegna degli aiuti alla popolazione sofferente nella Striscia di Gaza. “Il blocco degli aiuti e delle forniture mediche deve essere revocato, non tra qualche tempo, ma ora“ ha dichiarato Steinmeier in una conferenza stampa congiunta con Herzog a Berlino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chi è Friedrich Merz, il futuro cancelliere tedesco dopo le elezioni in Germania 2025 - Friedrich Merz ha vinto le elezioni in Germania 2025 con il 29% dei voti: è il nuovo cancelliere, successore di Olaf Scholz. Merz, conservatore e milionario, leader del partito di centrodestra Unione Cristiano-Democratica (Cdu), ha 69 anni.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Merz trionfa alle elezioni in Germania: ecco chi è il nuovo cancelliere tedesco - Friedrich Merz è il nuovo cancelliere tedesco, segnando una svolta politica per la Germania. Dopo anni di attesa e una lunga carriera nella Unione Cristiano-Democratica (CDU), Merz è riuscito a ottenere la guida del Paese in un momento cruciale, caratterizzato da tensioni economiche e dibattiti sull’immigrazione.Chi è Friedrich Merz?Nato nel 1955, Friedrich Merz ha un profilo da politico di lungo corso e uomo d’affari. 🔗 Leggi su lanotiziagiornale.it

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it