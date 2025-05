Geolier annuncia gli ' Stadi 2026' l' atteso ritorno a Messina il 23 giugno

Geolier torna a Messina, promettendo un'emozionante esperienza musicale per i fan della città. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita a partire dalle 14 di oggi, lunedì 12 maggio. Dopo il successo del suo tour nei palazzetti e le imminenti esibizioni all'Ippodromo di Agnano, il rapper napoletano è pronto a regalare uno show indimenticabile.

Geolier torna a Messina. Le prevendite saranno disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali dalle 14 di oggi, lunedì 12 maggio. Dopo un tour nei palazzetti sold out e alla vigilia di due date all'Ippodromo di Agnano, e con un live in arrivo all'Arena di Verona sold out, Geolier. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Geolier annuncia gli 'Stadi 2026', l'atteso ritorno a Messina il 23 giugno

