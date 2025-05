Gentlemen e lady in moto raccolgono fondi per la ricerca sul cancro

Pavia, 12 maggio 2025 – Lucida la tua moto e prepara il tuo vestito più stiloso, The Distinguished gentleman's ride domenica arriva a Pavia come in altre 1.000 città sparse per il mondo per supportare e finanziare la ricerca per i problemi mentali e la lotta al cancro alla prostata.L’appuntamento, che non è un normale motoraduno con centauri abbigliati in modo tecnico, in autunno si pensava potesse richiamare una sessantina di partecipanti, invece finora sono 140 gli iscritti. Tra coloro che piloteranno una moto, ci sarà anche l’assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini, motociclista che ogni anno macina chilometri, ma soprattutto attento alla ricerca e alla prevenzione, che guiderà una moto d’epoca che ha 40 anni e più di 100mila chilometri. L’assessore indosserà un papillon arancione come la moto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gentlemen e lady in moto raccolgono fondi per la ricerca sul cancro

