Genova l' appello al voto dei candidati sindaco al confronto organizzato dal Secolo XIX | Video

A Genova, i candidati sindaco si sono sfidati in un confronto organizzato dal Secolo XIX, cercando di convincere i genovesi a votare. In un minuto ciascuno, hanno affrontato tematiche cruciali come decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale, rispondendo a 21 domande che rappresentano le principali preoccupazioni della città. Scopri le loro proposte e visioni per il futuro di Genova.

Un minuto ciascuno per convincere i genovesi a votare, e perch√©. Leggi anche -¬†Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova.¬†Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Genova, l'appello al voto dei candidati sindaco al confronto organizzato dal Secolo XIX | Video

Altre fonti ne stanno dando notizia

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale

Segnala ilsecoloxix.it: Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge ...

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

Si legge su genovatoday.it: Sfida a sette nel Comune di Genova: urne aperte il 25 e 26 maggio, ecco tutto quel che c'è da sapere, dai candidati di tutte le liste alle modalità di voto ...

Elezioni comunali a Genova 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota

Come scrive fanpage.it: Domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni amministrative a Genova 2025 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bitonto: Coppia Nuda. Il Sindaco Aiutarli Non Ironizzare

Svestiti, mano nella mano, sono stati immortlati in un video mentre attraversavano alcune strade del centro di Bitonto.