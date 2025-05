Genova l' appello al voto dei candidati sindaco al confronto organizzato dal Secolo XIX | Video

A Palazzo Ducale, il confronto organizzato dal Secolo XIX ha offerto ai sette candidati sindaco di Genova l'opportunità di presentarsi ai cittadini. In un minuto ciascuno hanno esposto le loro proposte su temi cruciali come decoro urbano, lavoro e infrastrutture, invitando i genovesi a esercitare il proprio diritto di voto.

Un minuto ciascuno per convincere i genovesi a votare, e perché. Leggi anche - Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale

Elezioni Comunali, le sette ricette per Genova. Il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal Secolo XIX

Da ilsecoloxix.it: Genova – Lui. Lei. Gli altri. L’unico confronto (sinora) con tutti e sette i candidati sindaco di Genova lascia sul taccuino degli appunti tante idee per la città che verrà, qualche botta e risposta s ...

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale

Lo riporta ilsecoloxix.it: Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge ...

