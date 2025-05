Genova il sottopasso esterno di Brignole chiuso almeno sino alla fine dell’anno | Mappa

Lavori di riqualificazione per il passaggio ciclo-pedonale di Borgo Incrociati, anche in relazione al Terzo Valico. Ci sono alternative, ma più complicate nelle ore notturne 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell’anno | Mappa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell’anno - Lavori di riqualificazione per il passaggio ciclo-pedonale di Borgo Incrociati, anche in relazione al Terzo Valico. Ci sono alternative, ma più complicate nelle ore notturne 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell'anno; Precari dell'Università in sciopero a Genova: "Basta tagli". Assemblea in via Balbi 4, poi il presidio; La Croce Rossa di Chiavari compie 110 anni: sabato 24 maggio la festa in piazza Matteotti; Un percorso pedonale da Brignole a corso Galilei, sì alla proposta della Lega a Tursi.

Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell’anno - Lavori di riqualificazione per il passaggio ciclo-pedonale di Borgo Incrociati, anche in relazione al Terzo Valico. Ci sono alternative, ma più complicate ... 🔗ilsecoloxix.it

Lavori a Brignole, sottopasso Borgo Incrociati chiuso fino a dicembre - Chiude il sottopasso di Borgo Incrociati, a Genova Brignole, per i lavori di potenziamento del nodo ferroviario. Lo stop dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio e fino alla fine dell’anno. Il ... 🔗msn.com

Maltempo, sindaco Genova spala fango in sottopasso allagato - (ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Il vicesindaco facente funzioni ... alle operazioni di ripristino della viabilità per riaprire il sottopasso di Brin allagato dal maltempo spalando fango da stamani ... 🔗msn.com