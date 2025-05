Generalfinance nel Q1 2025 utile a €53 mln+8% margine di interesse a €33 mln +27%; Gianolli | Andamento in linea con le previsioni del Piano

Nel corso dell'ultimo periodo, Generalfinance ha registrato un significativo incremento delle commissioni nette, raggiungendo €11,1 milioni con un aumento del 39%. Questo risultato evidenzia una solida performance commerciale e operativa, sostenuta da una crescita del turnover e da una lieve riduzione dei tassi commissionali. La società continua a confermare la sua posizione di rilievo nel mercato, riflettendo strategie efficaci e risultati promettenti.

Le commissioni nette ammontano a €11,1 milioni i(+39%); la dinamica delle commissioni risente positivamente dell'evoluzione del turnover e della contenuta riduzione dei tassi commissionali, confermando l'ottima performance commerciale ed operativa della società Generalfinance, società quotata 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Generalfinance, nel Q1 2025 utile a €5,3 mln(+8%), margine di interesse a €3,3 mln (+27%); Gianolli: "Andamento in linea con le previsioni del Piano"

