Generale Vannacci candidato governatore per il centrodestra

Roberto Vannacci si candida come rappresentante del centrodestra alle elezioni regionali in Puglia. La proposta, lanciata dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera, sembra mirata a dare impulso a un’alleanza che fatica a esprimere un candidato forte. Cera sottolinea l’idoneità di Vannacci, evidenziando il suo potenziale nel contesto politico attuale, mentre il centrodestra si trova in una fase di introspezione e ricerca.

Roberto Vannaccicandidato del centrodestra per le regionali in Puglia. Al momento la proposta lanciata ieri dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera- pare fatta soprattutto per smuovere un po’ le acque nel campo del centrodestra, che ancora sta sfogliando la margherita nel tentativo di trovare un candidato competitivo. «Vannacci sarebbe perfetto- racconta Cera al Corriere del Mezzogiorno - perché è contro corrente e fuori dalle logiche che per venti anni hanno mal governato la Puglia».Nell’intervista a Cera spunta però quello che potrebbe essere il varo obiettivo del centrodestra in Puglia: il direttore del Tg Norda, Enzo Magistà: «Una figuraammette il coordinatore pugliese della Lega - che non mi dispiacerebbe affatto».Il Generale, oggi europarlamentare del Carroccio, non ha commentato l’indiscrezione, anche se il suo nome ormai è accostato un po’ dappertutto a elezioni e incarichi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Generale Vannacci, "candidato governatore per il centrodestra"

