Gemmato valorizza infermieri con tassazione agevolata formazione avanzata e nuovi ruoli dirigenziali

Gemmato promuove la valorizzazione degli infermieri attraverso tassazione agevolata, formazione avanzata e nuovi ruoli dirigenziali. Il sostegno economico del Governo ha migliorato il settore sanitario, riconoscendo il valore del lavoro degli infermieri e incentivando la loro crescita professionale. L'iniziativa del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, sottolinea l'importanza di queste misure nel rafforzare la professione.

Il sostegno economico offerto dal Governo ha permesso di valorizzare il settore sanitario, interessando in maniera positiva anche il lavoro degli infermieri. Il recente intervento del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha evidenziato come misure economiche, quali la tassazione agevolata al 5% per le ore di straordinario, rappresentino un riconoscimento importante per i professionisti del settore.

