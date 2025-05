Gemmato | Infermieri valore del Paese e del Ssn che dobbiamo difendere

Il sottosegretario ha sottolineato l'importanza di valorizzare la professione infermieristica durante la presentazione del primo rapporto sulle professioni del settore. "Dobbiamo difendere il valore degli infermieri, fulcro del Servizio Sanitario Nazionale e del nostro Paese", ha dichiarato, evidenziando i progressi ottenuti nel riconoscimento economico e professionale del comparto sanitario.

Giornata degli infermieri. Ausl e Cona: "Valore ai nostri 2.337 operatori" - Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Florence Nightingale, figura iconica e pioniera universalmente riconosciuta come la fondatrice delle moderne scienze infermieristiche. Anche a Ferrara, in questa giornata si celebra il contributo fondamentale di una categoria che conta 1.242 professionisti presso l’AUSL e 1.095 presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cona, per un totale di 2.337 infermieri dipendenti nelle Aziende Sanitarie ferraresi. 🔗 Leggi su ilrestodelcarlino.it

La scuola come investimento, lo Snals rilancia il valore dell’istruzione per il futuro del Paese. Serafini: “Non ci può essere futuro se non c’è formazione” - La valorizzazione del lavoro nel settore dell'istruzione rappresenta una priorità imprescindibile per lo sviluppo del Paese.L'articolo La scuola come investimento, lo Snals rilancia il valore dell’istruzione per il futuro del Paese. Serafini: “Non ci può essere futuro se non c’è formazione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it