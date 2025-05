Gb Starmer | Rischiamo di diventare un’isola di stranieri

''i tempi per ottenere lo status di residente saranno estesi da cinque a dieci anni e l'applicazione delle leggi sarà più severa che mai'' 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gb, Starmer: “Rischiamo di diventare un’isola di stranieri”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gb, Starmer: "Rischiamo di diventare un'isola di stranieri" - Londra, 12 mag. (askanews) - Il Regno Unito rischia "di diventare un'isola di stranieri, non una nazione che cammina unita": è l'allarme lanciato dal primo ministro laburista Keir Starmer, mentre il suo governo ha presentato le politiche volte a ridurre l'immigrazione e a respingere il crescente sostegno all'estrema destra nel Paese, contenute nel Libro bianco. "In un giorno come questo, chi ama la politica cercherà di far diventare tutto questo una questione di politica, di questa o quella strategia mirata a quegli elettori che rispondono a quel partito. 🔗Leggi su quotidiano.net

I quattro punti del piano Gb per l’Ucraina. Starmer: “Nasce la coalizione dei volenterosi” - Roma, 2 marzo 2025 - Al termine del vertice internazionale di Londra sull'Ucraina l'Europa, assieme alla Gran Bretagna, si è mostrata unita nel garantire a Kiev continuità nella lotta contro la Russia e nella ricerca di una pace giusta. Il premier britannico Keir Starmer in conferenza stampa ha sottolineato che ora “l'Europa deve fare il lavoro grosso”, illustrando 4 impegni da mantenere, ma aggiungendo anche che per la pace serve comunque il sostegno degli Stati Uniti. 🔗Leggi su quotidiano.net

GB, Starmer: “le spade ninja saranno vietate” - ''le spade ninja saranno vietate entro l'estate. Quando promettiamo un'azione, la agiamo. I crimini legati all'uso dei coltelli hanno raggiunto livelli epidemici'' 🔗Leggi su imolaoggi.it

Gb, Starmer: Rischiamo di diventare un'isola di stranieri; Video; A Londra ministri Ue in formato Weimar per fare il punto sull'Ucraina; Gran Bretagna, stretta sull’immigrazione. Il piano di Starmer per evitare “un’isola di stranieri”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gb, Starmer: "Rischiamo di diventare un'isola di stranieri" - Londra, 12 mag. (askanews) - Il Regno Unito rischia "di diventare un'isola di stranieri, non una nazione che cammina unita": è l'allarme lanciato dal primo ministro laburista Keir Starmer, mentre il s ... 🔗libero.it

Gran Bretagna, stretta sull’immigrazione. Il piano di Starmer per non diventare “un’isola di stranieri” - Il premier laburista vuole limitare gli arrivi regolari nel Paese. Dalla residenza permanente ai visti, alla conoscenza dell’inglese: ecco cosa prevede il Libro Bianco del suo governo ... 🔗msn.com

Starmer svolta a destra: “L’immigrazione ha causato danni incalcolabili al Regno Unito” - Il Libro Bianco del Primo ministro britannico: "Rischiamo di diventare un’isola di stranieri. Basta esperimenti sui confini aperti" ... 🔗dire.it