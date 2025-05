Gb Starmer | Rischiamo di diventare un' isola di stranieri

Londra, 12 mag. (askanews) - Il primo ministro laburista Keir Starmer lancia un allarme sulla possibile frammentazione del Regno Unito, esprimendo preoccupazione per un futuro in cui il Paese diventi

Londra, 12 mag. (askanews) - Il Regno Unito rischia "di diventare un'isola di stranieri, non una nazione che cammina unita": è l'allarme lanciato dal primo ministro laburista Keir Starmer, mentre il suo governo ha presentato le politiche volte a ridurre l'immigrazione e a respingere il crescente sostegno all'estrema destra nel Paese, contenute nel Libro bianco. "In un giorno come questo, chi ama la politica cercherà di far diventare tutto questo una questione di politica, di questa o quella strategia mirata a quegli elettori che rispondono a quel partito. No, lo faccio perché è giusto, perché è equo e perché è ciò in cui credo"."Rischiamo di diventare un'isola di stranieri, non una nazione che cammina unita. Quindi, quando si ha un sistema di immigrazione che sembra quasi concepito per consentire abusi, che incoraggia alcune aziende ad assumere lavoratori sottopagati invece di investire nei nostri giovani, o semplicemente un sistema che viene venduto dai politici al popolo britannico con una premessa completamente falsa, allora non si sta promuovendo la crescita, non si sta promuovendo la giustizia, né si sta difendendo lo status quo in altri modi. 🔗Leggi su Quotidiano.net