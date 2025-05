Gazzetta dello Sport | Paura Napoli

Il Napoli si trova a un bivio cruciale dopo il pareggio contro il Genoa, un risultato che ha infuso preoccupazione tra i tifosi. Da una possibile fuga in testa alla classifica, la squadra di Spalletti si ritrova a dover mantenere la vetta con un margine ridotto sull'Inter. In questo contesto, il silenzio che ha avvolto lo stadio al fischio finale racconta di sogni infranti e di tensioni da gestire.

Il Napoli resta padrone del proprio destino, ma la frenata contro il Genoa lascia graffi che bruciano. Un pareggio che sa di occasione sprecata: da +3 a +1 sull'Inter nel giro di pochi minuti, da un possibile allungo alla necessità di stringere i denti. Lo raccontano i numeri e lo racconta il silenzio che cala sullo stadio dopo il 2-2, quasi a voler metabolizzare in un lampo la Paura, il disorientamento, il rischio. Ma la classifica dice ancora Napoli davanti. E domenica a Parma sarà già tempo di riscatto.Luci e ombre al MaradonaIn una serata che sembrava scritta per spingere il Napoli verso lo scudetto, il copione si è spezzato. La squadra di Conte è partita forte: Lukaku ha sbloccato il risultato al 15' dopo una splendida azione corale con McTominay, Gilmour, Politano e Anguissa protagonisti.

