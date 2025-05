Gaza tutto pronto per il rilascio di Edan Alexander Trump chiama Netanyahu | domani nuovi negoziati in Qatar sul cessate il fuoco

Gaza si prepara al rilascio di Edan Alexander, ostaggio americano-israeliano tenuto da Hamas dal 7 ottobre 2023. Donald Trump ha contattato Netanyahu per discutere della situazione, mentre nuovi negoziati sul cessate il fuoco sono previsti domani in Qatar. Le autorità israeliane sono pronte ad accogliere il giovane, previsto in libertà per il tardo pomeriggio di oggi.

È atteso per il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, il rilascio dell’ostaggio americano-israeliano EdanAlexander. L’esercito dello Stato ebraico ha già preparato le strutture e i protocolli per accogliere il 21enne, detenuto da Hamas dal 7 ottobre 2023. Secondo i media israeliani il rilascio dovrebbe avvenire dal sud della Striscia attorno alle 18.30 ora locale, le 17.30 in Italia. Alla base dell’Idf di Re’im, nei pressi del confine, sta arrivando in elicottero anche la madre del giovane, Yael Alexander, volata in Israele nelle scorse ore dagli Usa insieme all’inviato di Donald Trump per gli ostaggi Adam Boehler. Questa volta non dovrebbe trattarsi di un rilascio «spettacolare» come quelli messi in scena nei mesi scorsi. Hamas non organizzerà nessuna cerimonia di riconsegna e non riceverà in cambio il rilascio di prigionieri palestinesi. 🔗Leggi su Open.online

Cosa riportano altre fonti

Gaza, Hamas consegna i primi due ostaggi Shoham e Mengistu alla Croce Rossa. Previsto il rilascio di sei israeliani in tutto - I militanti di Hamas hanno consegnato due ostaggi alla Croce Rossa. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato il confine con la Striscia di Gaza per errore, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023. I due, che sono stati fatti sfilare sul palco prima di essere consegnati alla Croce Rossa e poi all’Idf, sono i primi di sei israeliani che Hamas rilascerà nel settimo scambio dall’inizio del cessate il fuoco, gli ultimi ostaggi viventi idonei al rilascio nell’ambito della prima fase dell’accordo di tregua, che scadrà all’inizio di marzo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Gaza: tutto pronto per la terza fase dello sterminio - Israele si prepara a occupare militarmente Gaza. Approvato il piano, richiamate le riserve, tutto è pronto per far scattare l’operazione al termine del viaggio di Trump in Medio oriente, prima tappa il 13 maggio in Arabia Saudita, dove dovrebbe partecipare al Consiglio per la Cooperazione del Golfo (presenti i leader di Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman) per poi recarsi in Qatar e negli Emirati. 🔗Leggi su it.insideover.com

Rilascio imminente dell'ostaggio Idan Alexander da parte di Hamas a Gaza - Idan Alexander, ostaggio con doppia cittadinanza, è vivo e in buona salute. Avviate le procedure di rilascio a Gaza. 🔗quotidiano.net

Hamas annuncia che è pronto a liberare l'ostaggio Edan Alexander. Netanyahu: "Non porta a ... - AGI - Hamas ha annunciato che libererà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander nell'ambito degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e la riapertura dei valichi per l'ingresso degli ... 🔗msn.com

Israele ferma i raid durante il rilascio dell'ostaggio israelo-statunitense a Gaza - Hamas annuncia il rilascio di Edan Alexander, ultimo ostaggio americano in vita a Gaza. Trump conferma: "Passo in buona fede" ... 🔗msn.com