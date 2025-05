Gaza Trump festeggia la liberazione dell’ostaggio Usa | Primo passo Ma Netanyahu | Aumentiamo i raid

Hamas e Donald Trump stanno mostrando segnali di avvicinamento, mentre cresce l'attesa per la proposta di pace del presidente americano, attesa durante il suo viaggio nel Golfo. A questo si aggiunge il coinvolgimento degli Stati Uniti nella distribuzione di aiuti umanitari a Gaza, escludendo Israele, e l'annuncio da parte del partito armato palestinese della liberazione di un ostaggio, suggerendo un possibile cambiamento nello scenario politico regionale.

Hamas e Donald Trump compiono piccoli passi di avvicinamento. Mentre si attende la proposta di pace del presidente americano, che potrebbe presentarla già nel corso del suo viaggio nel Golfo iniziato il 12 maggio, e con gli Usa che si sono incaricati, escludendo Israele, della distribuzione di aiuti umanitari a Gaza, il partito armato palestinese ha annunciato la liberazione di un ostaggio americano. La connection tra le due parti non piace a Israele che ha invece intenzione di “intensificare gli attacchi”, come promesso dal Primo ministro Benjamin Netanyahu: “Il rilascio di un ostaggio israelo-americano annunciato da Hamas non porterà a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, né al rilascio dei detenuti palestinesi”, ha detto aggiungendo che i negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza saranno condotti “sotto pressione, durante i preparativi per un’intensificazione dei combattimenti”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Trump festeggia la liberazione dell’ostaggio Usa: “Primo passo”. Ma Netanyahu: “Aumentiamo i raid”

Trump: «Siamo vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza» - Durante una riunione di governo giovedì, Donald Trump ha dichiarato che i negoziati per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza stanno facendo progressi. «Siamo vicini a riaverli indietro», ha detto riferendosi ai prigionieri del gruppo palestinese. Ha aggiunto che stava trattando con Israele e Hamas, senza però fornire ulteriori dettagli sulle discussioni in corso. Lo riporta Reuters. Secondo un articolo pubblicato oggi dal New York Times, i funzionari statunitensi sono sotto pressione per portare a termine i negoziati rapidamente. 🔗Leggi su lettera43.it

Trump, vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza - "Siamo vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza": lo ha detto Donald Trump in una riunione di governo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Guerra a Gaza, Trump: “Vicini a liberazione degli ostaggi nella Striscia, trattative con Israele e Hamas” - Il presidente Usa Donald Trump ha detto che ci sono progressi sul ritorno degli ostaggi a Gaza e che gli Usa stanno trattando sia con Israele che con Hamas. "Siamo sul punto di riaverli", ha riferito durante una riunione. Intanto, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nel Sud di Gaza. Dal 18 marzo sono ripresi i bombardamenti che hanno messo fine a due mesi di tregua.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

