Gaza ostaggio Usa consegnato alla Croce Rossa

Edan Alexander, un ostaggio statunitense-israeliano, è stato consegnato alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, come riportato dall'emittente israeliana Kan. Il giovane soldato era stato rapito il 7 ottobre scorso durante un attacco di Hamas alla sua base militare nel sud di Israele, sollevando preoccupazioni e tensioni a livello internazionale.

L'ostaggio statunitense-israeliano Edan Alexander è stato consegnatoallaCroceRossa nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente israeliana Kan, citando fonti israeliane. Il giovane soldato era stato rapito dalla sua base militare nel sud di Israele durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza. È ora atteso che venga consegnato alle autorità israeliane. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, Alexander dovrebbe ricongiungersi alla sua famiglia e essere trasportato in aereo in un ospedale di Tel Aviv dopo un primo controllo medico vicino al confine con la Striscia di Gaza. La liberazione dell'ostaggio è stata confermata anche da Hamas, che ha spiegato il motivo dietro questa decisione. Sarebbero arrivati a questa conclusione dopo gli "importanti colloqui" con gli Stati Uniti, "ai quali Hamas ha risposto positivamente e con grande flessibilità", come riferisce il Times of Israel.

Cosa riportano altre fonti

Netanyahu visita nord di Gaza, Hamas perde contatti con carcerieri ostaggio Usa - (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il nord della Striscia di Gaza. A renderlo noto è il suo ufficio, mentre l'esercito prosegue con attacchi aerei e terrestri sul territorio palestinese. "Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato oggi la Striscia di Gaza settentrionale", si legge in una nota rilasciata dell'ufficio del premier. Intanto […]L'articolo Netanyahu visita nord di Gaza, Hamas perde contatti con carcerieri ostaggio Usa proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Gaza, Trump festeggia la liberazione dell’ostaggio Usa: “Primo passo”. Ma Netanyahu: “Aumentiamo i raid” - Hamas e Donald Trump compiono piccoli passi di avvicinamento. Mentre si attende la proposta di pace del presidente americano, che potrebbe presentarla già nel corso del suo viaggio nel Golfo iniziato il 12 maggio, e con gli Usa che si sono incaricati, escludendo Israele, della distribuzione di aiuti umanitari a Gaza, il partito armato palestinese ha annunciato la liberazione di un ostaggio americano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Gaza, in corso negoziati Usa-Hamas: “Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano” - (Adnkronos) –Negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l’arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas “sono ancora in corso” a Doha, hanno confermato due fonti dell’organizzazione palestinese all’Afp, precisando che sono iniziati da alcuni giorni. 🔗Leggi su ildenaro.it

Gaza, l’ostaggio americano Edan Alexander è in Israele; Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Liberato l'ostaggio Usa Edan Alexander e consegnato alla Croce Rossa. «Sta bene è in Israele e ha parlato con la madre» ?; Gaza, ostaggio Usa consegnato alla Croce Rossa | .it; Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio americano. Netanyahu: Ne mancano altri, nessuna tregua - Netanyahu:La liberazione di Alexander grazie alla nostra pressione militare e a quella diplomatica del presidente Trump. 🔗Cosa riportano altre fonti

Hamas libera l'ostaggio Usa Idan Alexander. Arrivato in Israele: "Gli serve aiuto per camminare" - Il giovane soldato è stato liberato senza cerimonia pubblica. In centinaia ad attendere il rilascio nella sua città natale negli Usa ... 🔗msn.com

Gaza, Hamas ha liberat l'ostaggio 18enne - Hamas ha consegnato l'ostaggio Edan Alexander, il 18enne israelo-Usa alla Croce Rossa. L'inviato speciale del presidente Usa Trump per il MO Witkoff , giunto in elicottero nella struttura israeliana ... 🔗rainews.it

Libero l'ostaggio Usa Idan Alexander. Netanyahu: 'Rilasciato grazie alla nostra pressione militare e a Trump' - L'ex ostaggio Usa, Idan Alexander, sergente maggiore dell'Idf, è in Israele, come mostrano le immagini delle tv locali. E' stato un anno e mezzo a Gaza prigioniero di Hamas, dopo essere stato rapito i ... 🔗ansa.it