Gaza Meloni | Lavoriamo per fine ostilità importante missione Trump

L'Italia e la Grecia si uniscono nell'impegno per la pace in Medio Oriente, puntando alla fine delle ostilità e garantendo l'accesso agli aiuti umanitari per Gaza. Sostenendo gli sforzi dei Paesi arabi, le due nazioni collaborano per delineare un quadro regionale di pace, in linea con la missione intrapresa dall'amministrazione Trump.

L’impegno per la pace condiviso da Italia e Grecia vale anche per la situazione in Medio Oriente, “dove continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza, che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è svolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma. “In questo quadro – ha aggiunto la premier – credo che sia molto importante anche la missione nella regione che sta per compiere il presidente Trump. Penso che dagli Stati Uniti possa arrivare un impulso decisivo”. “Allo stesso modo ovviamente sosteniamo con forze i negoziati in atto tra Iran e Stati Uniti, con l’Italia che come sapete ha anche ospitato una tornata negoziale”, ha concluso. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Meloni: “Lavoriamo per fine ostilità, importante missione Trump”

M.O.,Meloni:lavoriamo per fine ostilità - 16.35 Sul Medio Oriente"continuiamo a lavorare per la fine dell ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza,appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza che deve includere anche la prospettiva dei due Stati". Così la premier Meloni ritenendo "importante" la missione di Trump: "Da Usa può arrivare impulso decisivo". Meloni parla al termine del summit Italia-Grecia e sottolinea i "rapporti ottimi"tra i 2 Paesi.

Nuovi cortei a Gaza per fine guerra - 16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Si riaccende la guerra Israele-Hezbollah. Fatah a Hamas: «Lasci Gaza o sarà la fine dei palestinesi» - Il fronte di Gaza si è ormai riaperto da martedì, da oggi sembra invece aver ripreso fuoco anche il fronte nord contro i miliziani di Hezbollah. L’esercito israeliano ha ricominciato a «colpire con forza» il sud del Libano, da dove stamattina secondo l’Idf sarebbero partiti quattro razzi diretti verso la parte settentrionale dello Stato ebraico. Una scintilla che, apparentemente dal nulla, ha spostato il focus delle operazioni militari israeliane. 🔗Leggi su open.online

