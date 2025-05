Gaza Israele fa il deserto e lo chiama zona cuscinetto

Nel cuore della Striscia di Gaza, un'area tracciata con precisione diventa simbolo di un conflitto che va oltre il semplice confine. Sotto il regime di Netanyahu, questa "zona di cuscinetto" si trasforma in un deserto di tensioni, rappresentando un'idea di dominio ferocemente contestata e altrettanto evocativa.

C’è un punto sulla mappa della Striscia di Gaza, tracciato con righello militare e inchiostro cartografico, che non rappresenta una frontiera né un confine, che Benjamin Netanyahu intende occupare a lungo. È qualcosa di più astratto e insieme più feroce: è il segno visibile dell’idea di dominio totale. È lungo quella linea che l’esercito israeliano ha compiuto, con deliberazione metodica e regolarità quotidiana, un’operazione che non mirava al controllo di obiettivi strategici o alla neutralizzazione di postazioni nemiche, ma alla cancellazione sistematica dello spazio palestinese – umano, agricolo, urbano, simbolico.Lo documenta il nuovo rapporto di Breaking the Silence, l’organizzazione fondata da ex militari israeliani che da anni raccoglie testimonianze sull’occupazione e le pratiche dell’esercito. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza, Israele fa il deserto e lo chiama “zona cuscinetto”

