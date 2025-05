Gaza Israele attacca una scuola Almeno 16 morti tra cui donne e bambini | le immagini delle macerie

A Gaza, un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola, trasformata in rifugio, ha ucciso Almeno 16 persone, per lo più donne e bambini. Lo riportano i funzionari sanitari locali. L’attacco nella zona di Jabaliya ha causato la morte di Almeno cinque bambini e quattro donne, ha specificato il servizio di emergenza del Ministero della Salute di Gaza. L’esercito israeliano sostiene di aver preso di mira solo i militanti di Hamas e attribuisce a loro la responsabilità delle vittime civili. Dopo aver interrotto il cessate il fuoco due mesi fa, Israele sta intensificando la guerra nella Striscia di Gaza, dove si sta aggravando la crisi umanitaria a causa del blocco imposto su aiuti, cibo e medicine. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie

La tregua crolla, Israele attacca Gaza con l’ok di Trump: «200 morti». Gli Usa: «Hamas ha scelto la guerra» - La tregua crolla. Israele attacca Gaza. Nella notte del 18 marzo Tel Aviv riprende le operazioni militari contro Hamas dopo che il gruppo militante palestinese ha respinto la proposta Usa di estendere il cessate il fuoco. Dopo «il ripetuto rifiuto» di Hamas di «rilasciare i nostri ostaggi e di tutte le proposte ricevute dall’inviato del presidente Usa, Steve Witkoff, e dai mediatori», fa sapere il premier Benjamin Netanyahu, insieme al ministro della Difesa Israel Katz, ha ordinato all’Idf di «agire con forza» nell’enclave palestinese, «prendendo di mira obiettivi in tutta la Striscia». 🔗Leggi su open.online

Israele attacca Hamas, crolla la tregua a Gaza: la Striscia sotto attacco - La fragile tregua che proseguiva da quasi due mesi è stata interrotta. Nella notte, Israele ha ripreso le operazioni militari nella Striscia di Gaza, con estesi attacchi aerei contro diverse località causando oltre 300 morti. Un bilancio emesso da fonti palestinesi ma che, purtroppo è destinato a salire. E così Hamas ha duramente condannato la […]L'articolo Israele attacca Hamas, crolla la tregua a Gaza: la Striscia sotto attacco proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Gaza, raid di Israele su scuola-rifugio: 10 morti - È di almeno 10 morti il bilancio di un attacco di Israele che ha colpito una scuola usata come rifugio dagli sfollati palestinesi a Gaza City. Lo riferisce Al-Jazeera, spiegando che si tratta della Jaffa School nel quartiere di Tuffah. Secondo l’emittente l’attacco, condotto con droni, ha scatenato un incendio e le persone sarebbero morte mentre dormivano. Sempre secondo Al-Jazeera, ci sono anche feriti. 🔗Leggi su lapresse.it

