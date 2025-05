Gaza Hamas ha liberato ostaggio israelo-americano Media | Ha subito torture

Hamas ha liberato un ostaggio israelo-americano, Edan Alexander, dopo giorni di negoziati. Tuttavia, emergono notizie allarmanti riguardo alle torture subite durante la cattività. I colloqui attuali tra gli Stati Uniti e Hamas potrebbero portare a una cessazione delle operazioni militari nella regione, aprendo a nuove dinamiche nel conflitto.

I negoziati sarebbero in corso da alcuni giorni e come annunciato da Hamas, il rilascio di Edan Alexander avverrà nella giornata di oggi. Stando ai Media, il piano Usa con Hamas al governo a Gaza se abbandona azione militare

